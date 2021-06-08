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В Башкирии вырастут цены на газ, электричество, вывоз мусора

В Башкирии вырастут цены на газ, электричество, вывоз мусора

08 июн 2021 | 18:13

Сегодня, 8 июня, стало известно о повышении стоимости на коммунальные услуги в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по тарифам.

Известно, что данные изменения плановые и произойдут с 1 июля 2021 года. Об этом сообщила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам Светлана Бурдюк на заседании комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Сообщается, что коммунальные платежи в совокупности вырастут на 5,8%. Например, тариф на электричество будет увеличен на 5%, тариф на газ – на 3%. Также сообщалось об изменении цен на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Рост цен на данную услугу не превысит прогноз социально-экономического развития.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе катастрофически не хватает спецмашин для вывоза мусора.


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Источник: gorobzor.ru

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