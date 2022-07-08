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В Башкортостане продлят льготы для некоторых пенсионеров

В Башкортостане продлят льготы для некоторых пенсионеров

22:08, 08 июл 2022

Как рассказал председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев, изменения коснутся одиноких пенсионеров-собственников жилья.



Гражданам в возрасте 70 лет и старше будет предоставлена льгота в размере 50 процентов. Жители республики старше 80 лет будут полностью освобождены от платы за капитальный ремонт.

– Льгота предоставляется неработающим пенсионерам, которые проживают отдельно либо в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы, – проинформировал глава законодательного органа республики и добавил, что депутатский корпус решил продлить действие льготы до конца 2024 года. Он отметил, что принятие правового документа, прежде всего, направлено на сохранение стабильности и социальной защищенности жителей региона.


Расходы бюджета РБ, связанные с предоставлением льготы, составят 40,3 миллиона рублей в 2023 году и 44,9 миллиона – в 2024 году.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: ЖКХ
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