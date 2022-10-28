Глава Башкирии оценил мусорную реформу в республике на “четверку”

09:31, 28 окт 2022

Во время ее реализации в основном обустраивали инфраструктуру: заменяли контейнерные площадки, закупали технику, заявил Глава на "прямой линии" с жителями республики.







Радий Хабиров оценил мусорную реформу в республике на “четверку”. Во время ее реализации в основном обустраивали инфраструктуру: заменяли контейнерные площадки, закупали технику, заявил Глава на "прямой линии" с жителями республики.





“Система сбора мусора в целом работает хорошо. Из четырех региональных операторов три работают неплохо, но "Дюртюлимелиоводстрой" работает безобразно, с ним по суду будут расторгать договор. Следующий этап мусорной реформы — сокращать количество свалок, строить мусоросжигательные заводы и новые полигоны с дальнейшей сортировкой ТБО. Все свалки в республике должны ликвидировать к концу 2023 года", — заявил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что в Башкирии самые низкие тарифы на вывоз мусора в Приволжском федеральном округе.

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