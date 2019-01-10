В Башкирии потребители БашРТС, неожиданно для себя, стали должниками компании

- 26 за ноябрь заплатил. Через 4 дня мне пришло за декабрь в 2 раза больше. Через 4 дня, за 4 дня разве может так вырасти?

- За декабрь приходит долг на 1 декабря — 2550, за декабрь — 4717, и в итоге получается 7300

- По словам клиентов центра обслуживания, люди стали собираться здесь рано утром. Многие уходили, не дождавшись своей очереди.

- В декабре доставку БашРТС осуществил в 2 квитанциях. Доставка за ноябрь — как и ранее по истечению месяца следующим за расчетным. И вторая квитанция за декабрь. В соответствии с законом обязанностью ресурсоснабжающей организации является доставка квитанций до 1 числа