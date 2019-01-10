В Башкирии потребители БашРТС, неожиданно для себя, стали должниками компании
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Сотни жителей Башкирии неожиданно для себя стали должниками. В декабре им пришли сразу две квитанции за тепло и воду. Сегодня люди пожаловали в офис компании «БашРТС», чтобы выяснить, как образовались долги за коммунальные услуги?Первый рабочий день в новом году хоть и не понедельник, но для сотрудников БашРТС выдался тяжелым. Сотни уфимцев пришли в центр обслуживания клиентов, чтобы узнать, как они стали должниками.
Марат Замилов:
Ольга Варакина
Ксения Симонова, корреспондент:
Ирина Попова, заместитель директора по сбыту — директор филиала «Теплосбыт» ООО «Баш РТС»:
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Марат Замилов:
- 26 за ноябрь заплатил. Через 4 дня мне пришло за декабрь в 2 раза больше. Через 4 дня, за 4 дня разве может так вырасти?Ситуация у всех собравшихся одинаковая: две платежки пришли с разницей в несколько дней, и обе — с долгами. Ольга Варакина, судя по квитанциям, не платит уже три месяца.
Ольга Варакина
- За декабрь приходит долг на 1 декабря — 2550, за декабрь — 4717, и в итоге получается 7300Люди недоумевают: откуда взялись такие цифры? Все как один уверяют: по счетам платили исправно.
Ксения Симонова, корреспондент:
- По словам клиентов центра обслуживания, люди стали собираться здесь рано утром. Многие уходили, не дождавшись своей очереди.С 2018 года начался переход на новую схему оплаты коммунальных услуг. Раньше жители многоквартирных домов получали единую квитанцию от управляющей компании. Деньги перечислялись поставщикам ресурсов. Теперь ресурсоснабжающие организации заключают договоры напрямую с потребителями и принимают платежи от них, поэтому меняются и правила оплаты коммунальных услуг.
Ирина Попова, заместитель директора по сбыту — директор филиала «Теплосбыт» ООО «Баш РТС»:
- В декабре доставку БашРТС осуществил в 2 квитанциях. Доставка за ноябрь — как и ранее по истечению месяца следующим за расчетным. И вторая квитанция за декабрь. В соответствии с законом обязанностью ресурсоснабжающей организации является доставка квитанций до 1 числаДвойную плату с этих людей взимать никто не будет. Всё дело в том, что оплачивать квитанцию нужно до 10-го числа. А если собственник квартиры платит позже, то он рискует попасть в список должников, а после — потратить нервы и время, доказывая обратное.
ДТП: в Уфе, переходя дорогу, под колеса машины попали маленькие сестры-погодки
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