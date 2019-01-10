Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии потребители БашРТС, неожиданно для себя, стали должниками компании

В Башкирии потребители БашРТС, неожиданно для себя, стали должниками компании

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Башкирии потребители БашРТС, неожиданно для себя, стали должниками компании
Сотни жителей Башкирии неожиданно для себя стали должниками. В декабре им пришли сразу две квитанции за тепло и воду. Сегодня люди пожаловали в офис компании «БашРТС», чтобы выяснить, как образовались долги за коммунальные услуги?
Первый рабочий день в новом году хоть и не понедельник, но для сотрудников БашРТС выдался тяжелым. Сотни уфимцев пришли в центр обслуживания клиентов, чтобы узнать, как они стали должниками.

Марат Замилов:
 -  26 за ноябрь заплатил. Через 4 дня мне пришло за декабрь в 2 раза больше. Через 4 дня, за 4 дня разве может так вырасти?
Ситуация у всех собравшихся одинаковая: две платежки пришли с разницей в несколько дней, и обе — с долгами. Ольга Варакина, судя по квитанциям, не платит уже три месяца.

Ольга Варакина
-  За декабрь приходит долг на 1 декабря — 2550, за декабрь — 4717, и в итоге получается 7300
Люди недоумевают: откуда взялись такие цифры? Все как один уверяют: по счетам платили исправно.

Ксения Симонова, корреспондент:
- По словам клиентов центра обслуживания, люди стали собираться здесь рано утром. Многие уходили, не дождавшись своей очереди.
С 2018 года начался переход на новую схему оплаты коммунальных услуг. Раньше жители многоквартирных домов получали единую квитанцию от управляющей компании. Деньги перечислялись поставщикам ресурсов. Теперь ресурсоснабжающие организации заключают договоры напрямую с потребителями и принимают платежи от них, поэтому меняются и правила оплаты коммунальных услуг.

Ирина Попова, заместитель директора по сбыту — директор филиала «Теплосбыт» ООО «Баш РТС»:
- В декабре доставку БашРТС осуществил в 2 квитанциях. Доставка за ноябрь — как и ранее по истечению месяца следующим за расчетным. И вторая квитанция за декабрь. В соответствии с законом обязанностью ресурсоснабжающей организации является доставка квитанций до 1 числа
Двойную плату с этих людей взимать никто не будет. Всё дело в том, что оплачивать квитанцию нужно до 10-го числа. А если собственник квартиры платит позже, то он рискует попасть в список должников, а после — потратить нервы и время, доказывая обратное.

ДТП: в Уфе, переходя дорогу, под колеса машины попали маленькие сестры-погодки 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В начале 2019 года сразу 4 человека из Башкирии выиграли лотерею в 1 млн рублей
Общество
В начале 2019 года сразу 4 человека из Башкирии выиграли лотерею в 1 млн рублей
В Стерлитамаке на трубу котельной установили 24 светодиодные лампы
Это интересно
В Стерлитамаке на трубу котельной установили 24 светодиодные лампы
В Уфе, после случаев падений в люки детей, прошла специальная проверка
ЖКХ
В Уфе, после случаев падений в люки детей, прошла специальная проверка
Прямо как коллекторы: судебные приставы Башкирии начали воздействовать на должников с помощью наклеек
Общество
Прямо как коллекторы: судебные приставы Башкирии начали воздействовать на должников с помощью наклеек
В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
Происшествия
В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
В Октябрьском открыли новый офис МФЦ
Общество
В Октябрьском открыли новый офис МФЦ
Десятки уфимцев не могут вернуть деньги за авиабилеты «Саратовских авиалиний»
Общество
Десятки уфимцев не могут вернуть деньги за авиабилеты «Саратовских авиалиний»
В Уфе из-за коммунальной аварии отключили горячую воду в 9 жилых домах
Общество
В Уфе из-за коммунальной аварии отключили горячую воду в 9 жилых домах
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: