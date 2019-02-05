Для борьбы с пылью на дорогах Уфы приобретут пылесосы
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Утром во вторник, 5 февраля, на городской оперативке решили одну из главных проблем — придумали, как будут бороться в Уфе с пылью. Рассказал, что конкретно будут применять для ее ликвидации, глава Ленинского района Уфы Олег Котов.
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