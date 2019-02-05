Для борьбы с пылью на дорогах Уфы приобретут пылесосы

Утром во вторник, 5 февраля, на городской оперативке решили одну из главных проблем — придумали, как будут бороться в Уфе с пылью. Рассказал, что конкретно будут применять для ее ликвидации, глава Ленинского района Уфы Олег Котов.



— Чтобы не получить пылевой эффект весной, нам необходимо приобрести пылесосы на базе КАМАЗа по две единицы на каждое предприятие. Кроме того, будут запущены поливомоечные машины в зависимости от температурного режима. Также для борьбы с пылью будет использован специальный шампунь, — заявил Котов, выступая перед мэром Уфы.