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Для борьбы с пылью на дорогах Уфы приобретут пылесосы

Добавлено: 05.02.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Для борьбы с пылью на дорогах Уфы приобретут пылесосы

Утром во вторник, 5 февраля, на городской оперативке решили одну из главных проблем — придумали, как будут бороться в Уфе с пылью. Рассказал, что конкретно будут применять для ее ликвидации, глава Ленинского района Уфы Олег Котов.

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— Чтобы не получить пылевой эффект весной, нам необходимо приобрести пылесосы на базе КАМАЗа по две единицы на каждое предприятие. Кроме того, будут запущены поливомоечные машины в зависимости от температурного режима. Также для борьбы с пылью будет использован специальный шампунь, — заявил Котов, выступая перед мэром Уфы.

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