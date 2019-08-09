Какой урожай яблок ожидается в Башкирии в 2019 году

Выводят ли селекционеры Башкортостана новые сорта яблонь, и чем они интересны? Какой урожай яблок ожидается в Башкирии в этом году? Как грамотно выбрать саженцы?





В преддверии «яблочного сезона» на наши вопросы отвечает старший научный сотрудник селекционного центра при Башкирском научно-исследовательском институте в Кушнаренково Харис Фазлиахметов.

— На текущий момент можно говорить о трех десятках сортов яблони, выведенных специально для Башкирии. Из них прекрасно подходят для нашей зоны рискованного земледелия «Башкирский красавец», «Сеянец Титовки», «Бузовьязовское», «Бельфлер Башкирский», «Башкирское зимнее», «Кушнаренсковское осеннее», «Башкирский изумруд», «Буляк».Так, например, «Башкирский красавец» и «Сеянец Титовки» — старые, испытанные сорта, выведенные еще в конце 20-х годов прошлого века селекционером Василием Стреляевым в селе Кушнаренково. Это можно сказать, универсальные стандартные сорта, которые зарекомендовали себя по всем признакам — они показывают хорошую устойчивость к морозам, плоды можно употреблять как в свежем виде, так и для заготовок, а кисло-сладкий вкус оценивается на «четыре» по пятибалльной шкале.Относительно новые сорта, выведенные 10-15 лет назад — «Бельфлер Башкирский» (оригинальный пресно-сладкий, ежегодно плодоносит, зимостойкий), «Буляк» (также хороший вкус и размер плодов, зимостойкость), «Башкирский изумруд» (получил свое название благодаря зеленым плодам с желтоватым оттенком), «Башкирское зимнее» и «Кушнаренсковское осеннее».— Безусловно. Два года тому назад мы передали на государственные сортоиспытания совершенно новый сорт яблони под названием «Агидель», он пока не включен в госреестр, но мы уже рекомендуем его выращивать нашим садоводам. Он хорош по вкусовым качествам, урожайный, зимостойкий, имеет относительно крупные плоды и долгий срок хранения. Так, например, старый проверенный сорт «Башкирский красавец» лежит до начала февраля, а «Агидель» — на месяц дольше, до конца февраля. Внешне яблоки этого сорта круглые, зеленоватые, с размытым красным «румянцем».Также на подходе у нас еще один новый сорт яблони под названием «Приуральская». В этом году хотим передать его на государственные сортоиспытания. Это «потомок» золотисто-желтой Уральской наливной (старый сорт челябинской селекции — прим. авт.) но чуть крупнее, лучше на вкус и не поражается паршой. Кроме того, «Приуральская», в отличие от Уральской наливной, может плодоносить каждый год.—По сравнению с прошлыми годами, урожай в этом году ожидается хороший. В то же время, в последние годы резкие колебания температур, дожди и сильные ветра подпортили состояние деревьев в регионе. Ветер ломает ветки, много плодов осыпаются недозревшими. Кроме того, при сырой погоде на яблоне развивается грибковое заболевание — парша, что портит качество плодов.Вообще, при выведении новых сортов мы уделяем большое внимание их стойкости к болезням. Как известно, почти половина или более урожая яблок портится из-за парши. Чтобы решить эту проблему, мы скрещиваем наши зимостойкие сорта с иммунными сортами орловской селекции, которые являются генетически устойчивыми к парше. Уже имеются несколько новых гибридов, одновременно морозоустойчивых и стойких к грибку, со временем мы надеемся передать их на сортоиспытания.— Конечно. До определенного времени у нас было два башкирских сорта груш — «Башкирская летняя» и «Башкирская осенняя». Они показывали хорошую зимостойкость, хотя по вкусовым качествам слегка уступали грушам соседних регионов. Так что при выведении новых сортов мы уделяли внимание величине и вкусу плодов. И надо сказать, достигли определенных успехов. Так, три года назад мы передали на государственные сортоиспытания два новых сорта: «Шатлык» и «Первушинская». «Шатлык» — крупноплодный сорт со средней массой 150 граммов, максимум 250 граммов (для сравнения, груша сорта «Башкирская летняя» весит в среднем 60-70 граммов). Еще одно качество — хорошая сохранность. Как правило, груши примерно через две-три недели начинают портиться, но «Шатлык» при условии хранения в холодильнике может лежать два месяца, с конца августа до конца октября. Второе наше «изобретение» — груша «Первушинская». Это осенний сорт, он созревает в конце сентября и может лежать до конца ноября. Оба новых сорта — зимостойкие.— Все сорта, о которых я говорил, прекрасно растут в условиях Башкирии. Также испытанные сорта, кроме местных селекционных, это Антоновка, Терентьевка, Шаропай, Солнцедар, Сестра солнцедара.

— Как грамотно выбрать саженцы?

— Каждый покупатель хочет получить качественные саженцы и вырастить здоровое дерево. Как правило, при выкопке корневая система травмируется, поэтому обязательно обращайте внимание на сохранность корневой системы. Также имеет значение величина надземной части саженца. Однолетний саженец представляет собой один побег. Если саженец двухлетний, он должен иметь две-три «скелетные» ветви, уже сформированные в питомнике, а корневая система должна быть без повреждений.

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