Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Маска для лица с зеленым чаем: заботимся о коже в домашних условиях

Маска для лица с зеленым чаем: заботимся о коже в домашних условиях

Добавлено: 09.01.20
Просмотров: 13
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
Маска для лица с зеленым чаем: заботимся о коже в домашних условиях

Зеленый чай -  необыкновенно полезный напиток. В нём содержатся танин, кофеин, эфирные масла и целый комплекс витаминов (B1, B2, C, P, PP и другие). Благодаря своему составу зеленый чай оказывает тонизирующее действие на организм человека, улучшает кровообращение и способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. 

Маски, компрессы и лосьоны с зеленым чаем тонизируют, омолаживают, насыщает кожу витаминами, помогают снимать отёки и воспаления. Чай используется в косметике и в качестве натурального красителя, который придает коже оттенок легкого загара. 

Маска для лица с зеленым чаем для нормальной и сухой кожи

Холодные ноги: причины и лечение

Читайте также:

Холодные ноги: причины и лечение
Крем, которым вы пользуетесь ежедневно, можно обогатить витаминами и питательными веществами. Смешайте чайную ложечку крема с таким же количеством майонеза и медленно, по капельке, добавьте половину чайной ложки крепкого зеленого чая. Нанесите маску на лицо и шею, предварительно вымытые тёплой молочной эмульсией (молоко пополам с водой). Первый слой маски нанесите легкими круговыми движениями, подождите 2-3 минуты и наложите второй слой на участки кожи с морщинами. Через 10-15 минут снимите маску ватным тампоном, смоченным в чайном настое. Маска прекрасно питает и тонизирует кожу.

Маска для лица с зеленым чаем  для сухой стареющей кожи

2 чайной ложки меда смешайте с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев, 1-2 столовыми ложками воды и добавьте одну столовую ложку крепко заваренного зеленого чая. Полученную массу хорошенько разотрите и прогрейте на водяной бане. Нанесите на лицо толстым слоем, накройте бумажной салфеткой или полотенцем. Через 15-20 минут смойте прохладной водой.

При сухой потерявшей тонус коже очень полезна такая маска: 100 г меда смешайте с 2 столовыми ложками крепкого настоя чая. Маску наложите на лицо на 10-15 минут, после чего смойте прохладной водой. Она прекрасно смягчает и отбеливает кожу. Особенно эффективна, если сделать несколько процедур подряд

Тканевая маска с зеленым чаем для морщинистой кожи

Рекомендуются горячие чайные компрессы. Смочите слой ваты или марлю в горячем настое чая и наложите на лицо и шею. Сверху утеплите полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Эта же процедура полезна для нормальной кожи лица, но компрессы должны быть комнатной температуры. Продолжительность процедуры - 20-30 минут. Оптимальный курс - 15-20 процедур, один-два раза в неделю. 

Маска с зеленым чаем для жирной кожи

Хорошо стягивает поры и тонизирует кожу лосьон, приготовленный из чайного настоя с добавлением нескольких капель лимонного сока.

Маска с зеленым чаем  для чувствительной кожи

Одну чайную ложку чая заварите в половине стакана минеральной воды и добавьте кусочек сахара. Этим смягчающим, тонизирующим лосьоном рекомендуется протирать кожу лица утром и вечером.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Маски для рук в домашних условиях
Это интересно
Маски для рук в домашних условиях
В Уфе открыли новую речную переправу «Зеленый мыс – Сипайлово»
Общество
В Уфе открыли новую речную переправу «Зеленый мыс – Сипайлово»
В Башкирии ученые разработали рецепт полезной сладости
Это интересно
В Башкирии ученые разработали рецепт полезной сладости
Какое количество кофе будет полезно для сердца
Здравоохранение
Какое количество кофе будет полезно для сердца
Мельдоний не допинг?
Общество
Мельдоний не допинг?
В Башкирии заработала круглосуточная информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих
Общество
В Башкирии заработала круглосуточная информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих
Холодные ноги: причины и лечение
Это интересно
Холодные ноги: причины и лечение
В Башкирии маломобильные пациенты могут вызвать стоматолога на дом
Здравоохранение
В Башкирии маломобильные пациенты могут вызвать стоматолога на дом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: