Маска для лица с зеленым чаем: заботимся о коже в домашних условиях

Зеленый чай - необыкновенно полезный напиток. В нём содержатся танин, кофеин, эфирные масла и целый комплекс витаминов (B1, B2, C, P, PP и другие). Благодаря своему составу зеленый чай оказывает тонизирующее действие на организм человека, улучшает кровообращение и способствует укреплению стенок кровеносных сосудов.







Маски, компрессы и лосьоны с зеленым чаем тонизируют, омолаживают, насыщает кожу витаминами, помогают снимать отёки и воспаления. Чай используется в косметике и в качестве натурального красителя, который придает коже оттенок легкого загара.

Маска для лица с зеленым чаем для нормальной и сухой кожи

Маска для лица с зеленым чаем для сухой стареющей кожи

Тканевая маска с зеленым чаем для морщинистой кожи









Крем, которым вы пользуетесь ежедневно, можно обогатить витаминами и питательными веществами. Смешайте чайную ложечку крема с таким же количеством майонеза и медленно, по капельке, добавьте половину чайной ложки крепкого зеленого чая. Нанесите маску на лицо и шею, предварительно вымытые тёплой молочной эмульсией (молоко пополам с водой). Первый слой маски нанесите легкими круговыми движениями, подождите 2-3 минуты и наложите второй слой на участки кожи с морщинами. Через 10-15 минут снимите маску ватным тампоном, смоченным в чайном настое. Маска прекрасно питает и тонизирует кожу.2 чайной ложки меда смешайте с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев, 1-2 столовыми ложками воды и добавьте одну столовую ложку крепко заваренного зеленого чая. Полученную массу хорошенько разотрите и прогрейте на водяной бане. Нанесите на лицо толстым слоем, накройте бумажной салфеткой или полотенцем. Через 15-20 минут смойте прохладной водой.При сухой потерявшей тонус коже очень полезна такая маска: 100 г меда смешайте с 2 столовыми ложками крепкого настоя чая. Маску наложите на лицо на 10-15 минут, после чего смойте прохладной водой. Она прекрасно смягчает и отбеливает кожу. Особенно эффективна, если сделать несколько процедур подряд

Рекомендуются горячие чайные компрессы. Смочите слой ваты или марлю в горячем настое чая и наложите на лицо и шею. Сверху утеплите полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Эта же процедура полезна для нормальной кожи лица, но компрессы должны быть комнатной температуры. Продолжительность процедуры - 20-30 минут. Оптимальный курс - 15-20 процедур, один-два раза в неделю.

Маска с зеленым чаем для жирной кожи

Маска с зеленым чаем для чувствительной кожи

Хорошо стягивает поры и тонизирует кожу лосьон, приготовленный из чайного настоя с добавлением нескольких капель лимонного сока.Одну чайную ложку чая заварите в половине стакана минеральной воды и добавьте кусочек сахара. Этим смягчающим, тонизирующим лосьоном рекомендуется протирать кожу лица утром и вечером.