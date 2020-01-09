Маска для лица с зеленым чаем: заботимся о коже в домашних условиях
Зеленый чай - необыкновенно полезный напиток. В нём содержатся танин, кофеин, эфирные масла и целый комплекс витаминов (B1, B2, C, P, PP и другие). Благодаря своему составу зеленый чай оказывает тонизирующее действие на организм человека, улучшает кровообращение и способствует укреплению стенок кровеносных сосудов.
Маски, компрессы и лосьоны с зеленым чаем тонизируют, омолаживают, насыщает кожу витаминами, помогают снимать отёки и воспаления. Чай используется в косметике и в качестве натурального красителя, который придает коже оттенок легкого загара.
Маска для лица с зеленым чаем для нормальной и сухой кожи
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Маска для лица с зеленым чаем для сухой стареющей кожи2 чайной ложки меда смешайте с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев, 1-2 столовыми ложками воды и добавьте одну столовую ложку крепко заваренного зеленого чая. Полученную массу хорошенько разотрите и прогрейте на водяной бане. Нанесите на лицо толстым слоем, накройте бумажной салфеткой или полотенцем. Через 15-20 минут смойте прохладной водой.
При сухой потерявшей тонус коже очень полезна такая маска: 100 г меда смешайте с 2 столовыми ложками крепкого настоя чая. Маску наложите на лицо на 10-15 минут, после чего смойте прохладной водой. Она прекрасно смягчает и отбеливает кожу. Особенно эффективна, если сделать несколько процедур подряд
Тканевая маска с зеленым чаем для морщинистой кожи
Рекомендуются горячие чайные компрессы. Смочите слой ваты или марлю в горячем настое чая и наложите на лицо и шею. Сверху утеплите полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Эта же процедура полезна для нормальной кожи лица, но компрессы должны быть комнатной температуры. Продолжительность процедуры - 20-30 минут. Оптимальный курс - 15-20 процедур, один-два раза в неделю.