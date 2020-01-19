Пырей ползучий: лечебные свойства

Пырей – многолетнее травянистое растение с длинным ползучим корневищем, на котором расположено множество почек. Пырей является злостным сорняком. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в августе-сентябре. Применение имеют корневища, которые заготавливают в сентябре.







В фазу цветения пырей содержит до 9% протеина, до 3% жира, 30% клетчатки, до 10% полисахарида трицитина, до 10% слизистых веществ, до 4% фруктозы, до 3% маннита, фенольное соединение абенин, соли яблочной кислоты, инозит, до 6% каротина, до 156 мг витамина С. Имеются также камедь, сапонины, эфирные масла.









Пырей - ценное лекарственное растение, препараты которого используются в научной медицине многих европейских стран в настоящее время.У нас пырей широко применяется в народной медицине. Установлено, что мочегонное действие у пырея выражено слабо. Более заметно его действие при расстройствах обмена веществ. При подагрических ломотах, ревматизме, люмбаго, последствиях артрита применение пырея дает обезболивающий эффект.Пырей обладает хорошим кровоочистительным действием и используется при нарушении менструального цикла, а также при ночном недержании мочи, нарушении зрения.Ванны из отвара корневищ и одновременный приём отвара внутрь рекомендуют при фурункулезе, рахите, различных кожных сыпях, угрях, хронической экземе. Отвар назначают внутрь и купают в нём детей при диатезе, детской экземе, золотухе. Пырей обладает противовоспалительным и мочегонным действием за счет содержания в нем полисахарида тритицина и слизи.Поэтому применение пырея эффективно при лечении гастритов, энтероколитов, различных заболеваниях печени, почек, туберкулезе легких, хронических запорах.В народной медицине отвар корневищ широко применяют как кровоочистительное средство при атопическом дерматите, истинной и микробной экземе, дисбактериозе и особенно сопутствующем экземе холецистите.Пырей эффективен при частичной потере зрения, а также при злокачественных образованиях.Отвар или настой употребляют внутрь при камнях в почках, мочевом пузыре, как потогонное средство при простуде и при воспалительных заболеваниях дыхательных путей.При желчнокаменной болезни применяют отвар или настой. Готовят отвар из расчета 1:10, принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.При камнях в желчном пузыре можно употреблять сок из свежих листьев и стеблей пырея по 0,5-1 стакану в день.Настой готовят довольно оригинальным способом. 4 чайные ложки измельченных корневищ заливают 1 стаканом холодной кипяченой воды и настаивают в течение 12 часов. После этого настой сливают, а сырье заливают 1 стаканом кипятка. После 10-минутного настаивания этот настой выливают в первый и выпивают весь объём равными порциями в течение дня.При фурункулезе настой принимают внутрь в течение 3-4 недель по 1 стакану 2-3 раза в день.Корневища пырея желательно включать в состав грудного, мочегонного, желчегонного и успокоительного сборов.Применение отвара или настоя улучшает состояние больного при бронхопневмонии, бронхите, трахеите.Густой экстракт из корневищ пырея является основой для пилюль.Применяют пырей и в косметике.От прыщей на лице и теле помогает такой лосьон:

5 г коры дуба, 30 г корневищ пырея, 5 г ромашки, 5 г шалфея, 5 г цветков календулы прокипятить 10 минут на очень слабом огне в 100 г воды. Остудить, процедить, добавить 1 г витамина С в порошке и 100 г водки. Хранить в прохладном, темном месте. Протирать лицо на ночь.



Из размолотых в муку корневищ пырея варят пиво, выпекают хлебобулочные изделия (мука из пырея мало чем уступает муке лучших сортов пшеницы), варят каши, кисели. Из свежих корневищ варят супы, готовят салаты. Пережаренные корни используют для приготовления кофе.



Некоторые виды использованы селекционерами для создания культурной многолетней пшеницы.



Корнями пырея кормят лошадей, чтобы они имели гладкую и блестящую шерсть.