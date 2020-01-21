В Салаватском районе зацвела ива посреди зимы

Жители другого района, а именно Салаватского, стали свидетелями того, как в лесу близ села Малояз на берегу реки Шардалы зацвела ива. Предвестников весны обнаружили любители лыжной прогулки, об этом сообщила газета «На земле Салавата».
Теплая зима в 2020 году стала причиной многих проблем жителей республики. Так, в городе Мелеуз несколько домов страдают от протечки кровли. Талая вода залила их квартиры, испортив мебель и технику. Между тем синоптики обещают ночью 22 января похолодание до -6°, а днем столбик термометра поднимется до +2°. Также продолжатся осадки в виде снега, который иногда будет доходить до умеренного, днем все снова перейдет в фазу дождя. Ожидается налипание снега на поверхностях, а на дорогах заносы и гололед. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram