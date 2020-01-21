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В Салаватском районе зацвела ива посреди зимы

Добавлено: 21.01.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе зацвела ива посреди зимы

Аномально теплая погода в Башкирии привела к неожиданным результатам. Так, накануне в Иглинском районе медведь прогуливался по селу Ягодная, хотя в это время ему полагалось быть в глубокой спячке.

Жители другого района, а именно Салаватского, стали свидетелями того, как в лесу близ села Малояз на берегу реки Шардалы зацвела ива. Предвестников весны обнаружили любители лыжной прогулки, об этом сообщила газета «На земле Салавата».

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Теплая зима в 2020 году стала причиной многих проблем жителей республики. Так, в городе Мелеуз несколько домов страдают от протечки кровли. Талая вода залила их квартиры, испортив мебель и технику. Между тем синоптики обещают ночью 22 января похолодание до -6°, а днем столбик термометра поднимется до +2°. Также продолжатся осадки в виде снега, который иногда будет доходить до умеренного, днем все снова перейдет в фазу дождя. Ожидается налипание снега на поверхностях, а на дорогах заносы и гололед.

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Источник: proural.info
Фото: na-zemle-salavata.rbsmi.ru
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