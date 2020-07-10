Как правильно выбрать летнюю обувь

| 10 июл 2020 | 20:54

Поход по обувным магазинам лучше запланировать на вторую половину дня. После обеда, а особенно к вечеру, ноги отекают и увеличиваются в размере, что нужно учитывать при покупке туфель. Пара обуви, приобретенная утром, к вечеру может оказаться мала.







Сначала примерьте обувь сидя, а потом, надев обе туфли, встаньте и обязательно походите. Запомните такое правило. Когда вы сидите, длина стопы уменьшается на 1-2 см.



Выбирая сабо или мокасин без пятки, отдайте предпочтение тем, которые максимально закрыты впереди. Такая «конструкция» наиболее комфортна и безопасна, так как позволяет фиксировать и удерживать ногу.

Если вам предстоит провести лето в городе и придется много ходить, позаботьтесь о паре удобной обуви с рифленой подошвой, которая не позволит вашим ножкам скользить по плиткам, ступенькам и скользким полам.При покупке босоножек смотрите, чтобы пятка не съезжала, В удобной модели обуви большой палец не касается носка туфель.Не покупайте обувь, которая вам заведомо велика. Нога в туфлях не должна болтаться.





Маска для ног

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Чтобы кожа ступней была нежной и мягкой, время от времени проводите такую процедуру. Голубую глину разведите водой, чтобы получилась кашица, и нанесите ее в виде маски на ступни. Подождите, пока маска подсохнет, смойте глину теплой водой и смажьте ноги питательным кремом.