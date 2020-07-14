В Архангельском районе Башкирии посреди жары выпал град

| 14 июл 2020 | 14:11

В Архангельском районе Башкирии произошло неожиданное природное явление. В деревне Абзаново прошел крупный град. Произошло это на фоне устоявшейся в республике жаркой погоды.







Местные жители поспешили поделиться фотографиями необычного природного явления в соцсетях. На них отчетливо видно, усеянную белыми льдинками зеленую траву. Очевидцы отмечают, что хотя ледяных осадков выпало не так много, огород, тем не менее, в некоторых местах немного пострадал.

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Фото: соцсети

Напомним, с 13 по 16 июля в Башкирии введён режим ЧС из-за аномальной жары. В некоторых районах республики столбик термометра поднимется до +40. Также сотрудники МЧС просят быть аккуратнее при отдыхе на воде. Из-за жары участились трагические случаи на водоёмах – за прошедшею в Башкирии неделю утонули 40 человек.