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В Башкирии возрождают знаменитый сорт иглинского репчатого лука

В Башкирии возрождают знаменитый сорт иглинского репчатого лука

| 23 июл 2020 | 13:50

Ученые из Башкирии начали восстановление производства известного иглинского лука. Во время существования СССР он был востребован в том числе за рубежом. Экспорт этого типа репчатого лука осуществлялся на Кубу.



По сообщениям ИА "Башинформ", новый сорт называется "Иглинский-2". По словам Игоря Кузнецова, доктора сельскохозяйственных наук, доцента кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии Башкирского государственного аграрного университета, сегодня заявки и патент уже прошли регистрацию в "Госсорткомиссии".

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Он добавил, что уже осуществляется проведение испытаний на госсортучастках в Кургане, Башкортостане, Челябинской области и учебно-научном центре БГАУ.

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Фото: pixabay

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