В Башкирии возрождают знаменитый сорт иглинского репчатого лука
| 23 июл 2020 | 13:50
Ученые из Башкирии начали восстановление производства известного иглинского лука. Во время существования СССР он был востребован в том числе за рубежом. Экспорт этого типа репчатого лука осуществлялся на Кубу.
По сообщениям ИА "Башинформ", новый сорт называется "Иглинский-2". По словам Игоря Кузнецова, доктора сельскохозяйственных наук, доцента кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии Башкирского государственного аграрного университета, сегодня заявки и патент уже прошли регистрацию в "Госсорткомиссии".
Фото: pixabay
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