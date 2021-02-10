Житель Туймазов собрал в своем гараже двухметрового Терминатора

Туймазинский район | 10 фев 2021 | 11:22

О жителе города Туймазы Рамиле Шагинурове, собравшего в своем гараже двухметрового Терминатора, рассказали в сюжете регионального телеканала БСТ.







На создание киношного робота-убийцы у местного Кулибина ушло около четырех месяцев работы и 200 кг металла. Правда, исполнять трюки туймазинский Терминатор пока не способен, но особый навык всё же есть – в поворачивающуюся «голову» встроена настоящая камера наблюдения, картинка через компьютер подается на смартфон Шагинурова.

Как рассказал журналистам создатель башкирского Терминатора, начиналось все с кисти руки, которую Шагинуров хотел использовать как дверную ручку. Но остановиться у него не получилось, в итоге во дворе выросла фигура целиком. А позже металлического «стража» и вовсе пришлось занести в дом, чтобы спасти от ржи и рук любопытных прохожих, тянущихся потрогать и подергать.

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Фото: скриншот видео

Рамиль Шагинуров увлекается механизмами из металла с детства. Поначалу это били велосипеды и мотоциклы, позже – настоящие двигатели и автомобили. В настоящее время мастер мечтает сделать подвижными у терминатора не только голову, но и руки и ноги.