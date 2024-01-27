Китайские автомобили преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали

Новогодние скидки на автомобили из Поднебесной внушают оптимизм, однако стоит ли расслабляться и ожидать долгосрочного падения цен? По мнению экспертов, в ближайшее время возможны еще более значительные уступки со стороны дилеров, вынужденных избавляться от избыточных запасов машин с китайскими корнями.

Тем не менее, радоваться рано. С наступлением с началом празднования китайского Нового года замедлятся поставки автомобилей в Россию, что может восстановить баланс спроса и предложения. К тому же ожидается появление на нашем рынке очередной волны новинок из Китая. Это неизбежно скажется на ценовой политике дилеров.

Что же делать будущим автовладельцам, чтобы извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации? Специалисты советуют проявлять бдительность, не пропускать сезонных распродаж, бережно накапливать отложенный спрос и внимательно отслеживать колебания цен.

Хотя в целом эксперты прогнозируют неуклонный рост стоимости автомобилей в 2024 году, локальные снижения в связи с новыми поставками из Китая вполне вероятны. Так что, проявив терпение и гибкость, российские покупатели способны преподнести приятный сюрприз своему бюджету.

Автор: Семен Подгорный