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Врач рассказала, как уберечь себя от инсульта: важно соблюдать несколько правил

Врач рассказала, как уберечь себя от инсульта: важно соблюдать несколько правил

Забота о здоровье сердечно-сосудистой системы крайне важна для профилактики таких опасных заболеваний как инсульт. Одним из ключевых факторов риска является высокий уровень холестерина в крови.

Существует два вида холестерина: "полезный", который выполняет в организме важные функции, и "вредный", избыток которого приводит к отложению жировых бляшек на стенках сосудов и развитию атеросклероза. Главное - соблюдать баланс.

Чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина, важно придерживаться здорового рациона питания и вести активный образ жизни.

Рекомендуется употреблять растительные масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, 6 и 9. Однако важно соблюдать умеренность, чтобы не переесть лишних калорий.

Стоит полностью отказаться от трансжиров, содержащихся в фастфуде, кондитерских изделиях и некоторых сырах. Они повышают воспаление в организме и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В меню следует ограничить жирные сорта мяса, заменив их на постное мясо птицы, телятины или кролика. Рыбу желательно употреблять несколько раз в неделю.

Продукты, богатые клетчаткой, благотворно влияют на обмен холестерина, а также способствуют работе желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, важно контролировать вес и не допускать переутомления. Регулярные физические нагрузки, а также полноценный отдых укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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