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Не игнорируйте этот симптом: кардиолог рассказал, из-за чего может быть учащенный пульс — это очень серьезно

Не игнорируйте этот симптом: кардиолог рассказал, из-за чего может быть учащенный пульс — это очень серьезно

Ученые и медики неустанно пытаются разгадать загадки человеческого тела, дабы помочь нам лучше осознавать самих себя. Кардиолог поделился любопытными выводами о причинах тахикардии, которые могут оказаться не столь очевидными, как кажется на первый взгляд.

По словам доктора, не всегда учащенный пульс свидетельствует о серьезных проблемах с сердцем, сообщает «Доктор Питер». Временное ускорение сердцебиения может быть вызвано тревожностью, сильным утомлением или повышенной физической активностью. Также этот симптом часто сопутствует острой боли. Однако если тахикардия становится регулярным явлением, это может быть сигналом о необходимости проконсультироваться с врачом для проведения дополнительного обследования.

Крулев отмечает, что причина учащенного пульса может крыться не только в проблемах с сердцем, но и в нарушениях эндокринной системы. Так, тахикардия порой возникает как защитная реакция при острой кровопотере, хронической анемии, обезвоживании и других состояниях. К тому же этот симптом может быть связан с лихорадкой, воспалением, гипогликемией или даже ожирением.

Итак, учащенный пульс — это не всегда лишь признак стресса или физической нагрузки. Загадочные причины данного симптома могут таиться глубже, и только профессиональный медик способен помочь разгадать эти тайны нашего организма. Важно своевременно обращаться за помощью и следить за своим здоровьем, дабы избежать серьёзных осложнений.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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