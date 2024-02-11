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«Ленивая» овсянка на завтрак за 2 минуты: удивительный вкус без траты времени по утрам — лучшее решение

«Ленивая» овсянка на завтрак за 2 минуты: удивительный вкус без траты времени по утрам — лучшее решение

Утра многих людей начинаются в спешке и суете. Особенно это касается «сов», которые предпочитают лечь попозже, а значит, и вставать им приходится позже обычного. В такой ситуации готовить полноценный завтрак кажется пустой тратой драгоценного времени. Поэтому многие ограничиваются лишь чашечкой бодрящего кофе перед выходом из дома. Однако такая привычка негативно сказывается на организме: не хватает энергии, снижается работоспособность, могут развиться различные хронические заболевания.

Тем не менее, завтрак остается важнейшим приемом пищи, который ни в коем случае нельзя пропускать. Существует незатейливый способ приготовить вкусную и полезную овсянку всего за пару минут. Для этого достаточно накануне вечером залить овсяные хлопья молоком или водой и убрать в холодильник до утра.

К утру каша будет готова, останется только разогреть ее в микроволновке буквально за минуту. По желанию в овсянку можно добавить свежие или замороженные ягоды, горстку орехов, нарезанные фрукты, ложку варенья, мед или любые другие ингредиенты на свой вкус. Такая сытная и питательная овсяная каша станет отличным стартом для продуктивного дня!

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
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