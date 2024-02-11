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Слизни исчезли с участка: Эта ловушка работает лучше покупных средств — моллюски сами в нее лезут

Слизни исчезли с участка: Эта ловушка работает лучше покупных средств — моллюски сами в нее лезут

Как только наступит долгожданное весеннее тепло на наших участках активизируются не только полезные насекомые, но и огородные вредители, доставляющие нам немало хлопот. Эти прожорливые создания портят растения, подгрызая их корни и безжалостно уничтожая плоды нашего труда.

Борьба с вредителями – неотъемлемая часть дачного сезона. И среди самых неприятных "соседей" на участке, пожалуй, лидируют слизни. Эти скользкие моллюски с завидным аппетитом объедают листья и плоды наших любимых растений, оставляя после себя лишь жалкие ошметки.

Не каждый дачник знает, как быстро и эффективно избавиться от этих незваных гостей. Одним из самых действенных методов борьбы со слизнями являются ловушки.

Секрет прост: расставьте ловушки в тенистых местах, где слизни обычно прячутся в жаркий день.

Изготовить ловушку проще простого: возьмите невысокие пластиковые емкости (например, от йогурта или сметаны) и на дно каждой налейте немного пива.

Аромат этого хмельного напитка обладает магическим притяжением для моллюсков. Они будут сползаться в ловушки, заполняя их до краев. А вам останется лишь после заката солнца собрать и уничтожить непрошеных гостей.

Этот метод доказал свою эффективность: регулярное использование ловушек позволяет значительно сократить популяцию слизней на участке. А при ежедневном сборе моллюсков вы можете и вовсе забыть о проблеме!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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