Навсегда забудете о мигрени: что исключить из рациона, чтобы отступила самая мучительная головная боль — совет невролога Филатовой

Согласно специалисту в области неврологии Инне Филатовой, мучительную мигрень можно навсегда забыть, если исключить из рациона определенные продукты.

Мигрень, как отмечает Филатова, является отдельным заболеванием со своими характерными симптомами, отличающимися от других видов головных болей. Пациенты признают её самой мучительной формой головной боли.

Согласно Международной классификации головных болей, диагноз мигрени ставится при наличии не менее пяти приступов продолжительностью от 4 до 72 часов. Для мигрени характерна сильная пульсирующая боль, локализованная преимущественно с одной стороны головы, усиливающаяся при движении. Мигрень может сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам.

По словам Филатовой, к факторам, провоцирующим мигрень, относятся недостаток или избыток сна, стресс, голод, воздействие яркого света и громких звуков, а также употребление определенных продуктов.

Врач называет продукты, вызывающие приступы мигрени: любые цитрусовые, шоколад, сыр, алкоголь. Исследования показали, что чем темнее алкогольный напиток, тем чаще он провоцирует мигрень.

Что касается кофе, то здесь ситуация неоднозначная: у одних людей он обостряет мигрень, у других, наоборот, облегчает её течение.





Автор: Семен Подгорный