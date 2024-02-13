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Забудьте про магазинные удобрения: рассада вырастет в 2 раза быстрее с этим средством

Забудьте про магазинные удобрения: рассада вырастет в 2 раза быстрее с этим средством

Весной каждый садовод сталкивается с вопросом, как правильно подкормить рассаду, чтобы она росла здоровой и сильной. Многие используют для этого специальные удобрения, однако существует и более простой способ стимулировать рост сеянцев с помощью подручных средств.

Согласно исследованиям, обычный аспирин, которым мы чаще всего лечим головную боль, может стать настоящим спасением для рассады. Этот доступный препарат помогает укрепить иммунитет молодых растений, стимулирует их рост и делает более устойчивыми к перепадам температуры. Кроме того, благодаря аспирину рассада не будет сильно вытягиваться в поисках света.

Чтобы приготовить полезную подкормку, достаточно растворить одну таблетку аспирина в литре теплой воды. Полученным раствором регулярно поливайте сеянцы под корень или опрыскивайте им листья и стебли. Такая простая процедура поможет рассаде набраться сил и стать крепкой и здоровой перед высадкой в грунт.

Аспириновая подкормка - это дешевый и эффективный способ вырастить сильные всходы, готовые противостоять всем трудностям.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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