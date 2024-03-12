Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Натуральное лекарство на грядке: онколог Смирнова рекомендует овощ, который победит воспаление

Натуральное лекарство на грядке: онколог Смирнова рекомендует овощ, который победит воспаление

14:51, 12 мар 2024

Помидоры - не просто любимый многими овощ, но и настоящий кладезь здоровья. Об этом в своем Telegram-канале рассказывает врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

Ликопин - борец за здоровье

В помидорах содержится ликопин - мощный антиоксидант, известный своими противовоспалительными свойствами. Его содержание в томатах (2600 мкг/кг) уступает лишь гуаве (5200 мкг/кг), но этот экзотический фрукт не всегда доступен россиянам.

Калий - против отеков

Помидоры богаты калием, который помогает регулировать уровень натрия в организме. Избыток натрия приводит к задержке жидкости и появлению отеков. Авокадо, также богатый калием, станет отличным дополнением к томатам в борьбе с этой проблемой.

Против тошноты

Регулярное употребление помидоров может помочь справиться с тошнотой. Это происходит благодаря содержанию в них тирамина - вещества, стимулирующего работу ЖКТ.

Клетчатка - основа здоровья

Помидоры богаты клетчаткой - сложным углеводом, который играет важную роль в работе пищеварительной системы. Клетчатка помогает наладить работу кишечника, выводит из организма токсины и нормализует уровень холестерина.

Как сохранить здоровье с помощью помидоров

  • Включите помидоры в свой рацион. Добавьте их в салаты, супы, рагу, используйте в качестве гарнира или перекуса.
  • Готовьте без масла или с его минимальным количеством. Это поможет сохранить полезные вещества в помидорах и не навредить вашей фигуре.
  • Сократите потребление простых сахаров. Они усиливают кишечное брожение, что может привести к вздутию живота.
Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье помидоры
Читайте также

Врач назвала овощ, который «выточит» идеальную фигуру и укрепит сердце: рекомендуется всем без исключения
Это интересно
Врач назвала овощ, который «выточит» идеальную фигуру и укрепит сердце: рекомендуется всем без исключения
Овощ, который спасет от рака: секреты цветной капусты
Это интересно
Овощ, который спасет от рака: секреты цветной капусты
Онколог раскрыл секрет: назван продукт для долголетия
Это интересно
Онколог раскрыл секрет: назван продукт для долголетия
Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка
Это интересно
Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok