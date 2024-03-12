Натуральное лекарство на грядке: онколог Смирнова рекомендует овощ, который победит воспаление
14:51, 12 мар 2024
Помидоры - не просто любимый многими овощ, но и настоящий кладезь здоровья. Об этом в своем Telegram-канале рассказывает врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.
Ликопин - борец за здоровье
В помидорах содержится ликопин - мощный антиоксидант, известный своими противовоспалительными свойствами. Его содержание в томатах (2600 мкг/кг) уступает лишь гуаве (5200 мкг/кг), но этот экзотический фрукт не всегда доступен россиянам.
Калий - против отеков
Помидоры богаты калием, который помогает регулировать уровень натрия в организме. Избыток натрия приводит к задержке жидкости и появлению отеков. Авокадо, также богатый калием, станет отличным дополнением к томатам в борьбе с этой проблемой.
Против тошноты
Регулярное употребление помидоров может помочь справиться с тошнотой. Это происходит благодаря содержанию в них тирамина - вещества, стимулирующего работу ЖКТ.
Клетчатка - основа здоровья
Помидоры богаты клетчаткой - сложным углеводом, который играет важную роль в работе пищеварительной системы. Клетчатка помогает наладить работу кишечника, выводит из организма токсины и нормализует уровень холестерина.
Как сохранить здоровье с помощью помидоров
- Включите помидоры в свой рацион. Добавьте их в салаты, супы, рагу, используйте в качестве гарнира или перекуса.
- Готовьте без масла или с его минимальным количеством. Это поможет сохранить полезные вещества в помидорах и не навредить вашей фигуре.
- Сократите потребление простых сахаров. Они усиливают кишечное брожение, что может привести к вздутию живота.