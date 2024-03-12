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Опасная еда для собак: кинолог Голубев перечислил продукты из рациона человека, которые могут погубить вашего питомца

Опасная еда для собак: кинолог Голубев перечислил продукты из рациона человека, которые могут погубить вашего питомца

20:04, 12 мар 2024

Питание – краеугольный камень здоровья любого живого существа. И наши верные четвероногие друзья – не исключение. Заботливый хозяин всегда стремится обеспечить своему питомцу не только сытную, но и сбалансированную, полезную еду. Однако далеко не все продукты, которые кажутся нам безобидными, на самом деле подходят для собачьего меню.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерегает: кормить собаку объедками со стола – верный путь к проблемам со здоровьем и даже гибели животного.

Собака – хищник, и ее пищеварительная система заточена под усвоение качественных мясных продуктов. Попытки заменить мясо кашей с тушенкой чреваты нарушением кислотности желудка, что, в свою очередь, негативно влияет на усвоение пищи.

Категорически запрещено давать собакам кости от жареного мяса. Не перевариваясь в желудке, они травмируют слизистую кишечника. Опасна и сырая свинина, являющаяся источником вируса Ауески.

Чем же заменить вредную пищу? Ответ прост: сбалансированным кормом, разработанным с учетом потребностей собак. Существуют различные линейки кормов, учитывающие возраст, породу, уровень активности животного.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы
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