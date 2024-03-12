Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Скрытые сигналы: 3 тревожных симптома, которые могут указывать на диабет 2 типа

Скрытые сигналы: 3 тревожных симптома, которые могут указывать на диабет 2 типа

20:46, 12 мар 2024

Диабет 2 типа - коварное заболевание, которое зачастую развивается бессимптомно на протяжении многих лет. Однако наш организм все же подает определенные тревожные сигналы, которые легко проигнорировать в суматохе повседневной жизни. Врач-терапевт Оксана Пивоварова поделилась тремя основными признаками, которые могут указывать на развитие этого опасного недуга.

Одним из наиболее явных симптомов диабета 2 типа является внезапно возникшая потребность частого ночного мочеиспускания. Если вы регулярно просыпаетесь по ночам с непреодолимым желанием посетить туалет, это может быть тревожным звоночком для вашего здоровья. Повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать на пределе, выводя излишки сахара через мочевыделительную систему.

Еще одним характерным признаком является стремительная, необъяснимая потеря веса. Когда клетки организма не могут эффективно усваивать глюкозу из-за инсулинорезистентности, тело начинает расходовать запасы жира и мышечной ткани в попытке компенсировать дефицит энергии. Это приводит к значительному снижению массы тела, несмотря на сохраненный аппетит.

Постоянное ощущение сильной жажды также может свидетельствовать о проблемах с регуляцией сахара в крови. Когда почки перегружены выведением избытка глюкозы, организм теряет большое количество жидкости, стремясь восполнить ее дефицит. Эта непреодолимая жажда выступает своеобразным маяком, предупреждающим о возможных метаболических нарушениях.

Тем не менее, как подчеркнула Оксана Пивоварова, бывают случаи, когда желание съесть что-то сладкое не связано с диабетом, а вызвано повышенными умственными или физическими нагрузками. В любом случае, лучшей профилактикой диабета 2 типа остается контроль потребления сладких продуктов, не превышая суточную норму в 30 граммов сахара. Будьте внимательны к сигналам вашего тела и не игнорируйте возможные предвестники серьезных проблем со здоровьем.

Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина
Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье
Читайте также

Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина
Это интересно
Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина
Врач рассказал о смертельно опасной болезни: она маскируется под ОРВИ
Это интересно
Врач рассказал о смертельно опасной болезни: она маскируется под ОРВИ
Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию
Это интересно
Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию
Врач рассказал об опасности потных ладоней: медлить нельзя
Это интересно
Врач рассказал об опасности потных ладоней: медлить нельзя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok