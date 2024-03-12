Скрытые сигналы: 3 тревожных симптома, которые могут указывать на диабет 2 типа

20:46, 12 мар 2024

Диабет 2 типа - коварное заболевание, которое зачастую развивается бессимптомно на протяжении многих лет. Однако наш организм все же подает определенные тревожные сигналы, которые легко проигнорировать в суматохе повседневной жизни. Врач-терапевт Оксана Пивоварова поделилась тремя основными признаками, которые могут указывать на развитие этого опасного недуга.

Одним из наиболее явных симптомов диабета 2 типа является внезапно возникшая потребность частого ночного мочеиспускания. Если вы регулярно просыпаетесь по ночам с непреодолимым желанием посетить туалет, это может быть тревожным звоночком для вашего здоровья. Повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать на пределе, выводя излишки сахара через мочевыделительную систему.

Еще одним характерным признаком является стремительная, необъяснимая потеря веса. Когда клетки организма не могут эффективно усваивать глюкозу из-за инсулинорезистентности, тело начинает расходовать запасы жира и мышечной ткани в попытке компенсировать дефицит энергии. Это приводит к значительному снижению массы тела, несмотря на сохраненный аппетит.

Постоянное ощущение сильной жажды также может свидетельствовать о проблемах с регуляцией сахара в крови. Когда почки перегружены выведением избытка глюкозы, организм теряет большое количество жидкости, стремясь восполнить ее дефицит. Эта непреодолимая жажда выступает своеобразным маяком, предупреждающим о возможных метаболических нарушениях.

Тем не менее, как подчеркнула Оксана Пивоварова, бывают случаи, когда желание съесть что-то сладкое не связано с диабетом, а вызвано повышенными умственными или физическими нагрузками. В любом случае, лучшей профилактикой диабета 2 типа остается контроль потребления сладких продуктов, не превышая суточную норму в 30 граммов сахара. Будьте внимательны к сигналам вашего тела и не игнорируйте возможные предвестники серьезных проблем со здоровьем.

Автор: Алия Карачурина