Лишний вес = лишняя депрессия? Ирландские ученые нашли связь между ожирением и психическим расстройством

10:59, 13 мар 2024

Избыточный вес, помимо физических проблем, может таить в себе серьезную опасность для психического здоровья. Новое исследование, проведенное учеными из Ирландии, раскрывает неожиданную связь между ожирением и риском развития депрессии.

Команда исследователей из колледжа при университете Корка провела масштабное исследование, в котором приняли участие 1800 человек в возрасте от 46 до 73 лет. Участники предоставили подробные медицинские данные, регулярно проходили взвешивание и расчет индекса массы тела (ИМТ). Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS ONE, выявили тревожную закономерность.

Согласно результатам, люди с избыточным весом и ожирением подвержены повышенному риску развития депрессивных расстройств. Этот риск распространяется как на людей среднего возраста, так и на пожилых участников, что указывает на отсутствие возрастных ограничений в данной зависимости.

Особенно высокой оказалась корреляция между ожирением и депрессией у женщин. Ученые предполагают, что это может быть связано с социальными стереотипами и дискриминацией, с которыми женщины с избыточным весом сталкиваются чаще. Мужчины, напротив, склонны менее остро реагировать на проблемы, связанные с лишним весом, что помогает им лучше справляться с психологическим давлением.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru