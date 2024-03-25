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Урожай в безопасности: агроном Гуляева раскрыла секрет защиты моркови от вредителей. 20 кг с грядки – легко

Урожай в безопасности: агроном Гуляева раскрыла секрет защиты моркови от вредителей. 20 кг с грядки – легко

10:36, 25 мар 2024

Каждый огородник мечтает собрать обильный урожай со своего участка. Однако зачастую эти мечты разбиваются о суровую реальность – нашествие вредителей, которые способны уничтожить большую часть посадок. Морковь является особенно уязвимой культурой, ведь ее настоящим бичом является морковная муха. Но не стоит отчаиваться, ведь существует простой и доступный способ избавиться от этого назойливого паразита.

Морковная муха – коварный враг, с которым вынуждены сражаться многие огородники. Сама муха, на первый взгляд, не представляет опасности для моркови. Однако она откладывает личинки, которые, вылупившись, превращаются в маленьких светлых червяков, безжалостно пожирающих сочные корнеплоды. По словам опытного агронома Нелли Гуляевой, эти вредители способны уничтожить до 80% урожая, если вовремя не принять меры.

Нелли Гуляева, имеющая многолетний опыт в области растениеводства, делится бесценным советом. Оказывается, обычный красный молотый перец является надежным оружием в борьбе с морковной мухой. Достаточно посыпать грядки с морковью этой ароматной приправой, чтобы безжалостно изгнать опасных вредителей.

Процедуру необходимо повторять три раза с интервалом в пять дней для достижения максимального эффекта. Резкий запах и едкие частицы красного перца создают для морковной мухи настоящий ад, вынуждая ее покинуть грядки. Таким образом, огородник может без труда защитить свой урожай, получив с небольшого участка земли до 20 килограммов сочной и здоровой моркови.

Сложите семена в тряпочку и спрячьте: вот как правильно сажать морковь для получения огромного урожая — опытные огородники хранят этот секрет Сложите семена в тряпочку и спрячьте: вот как правильно сажать морковь для получения огромного урожая — опытные огородники хранят этот секрет
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород морковь
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