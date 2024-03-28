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Не высаживайте помидоры в открытый грунт, пока не увидите это на березе: Секрет опытных дачников

Не высаживайте помидоры в открытый грунт, пока не увидите это на березе: Секрет опытных дачников

14:24, 28 мар 2024

Когда приходит пора пересаживать рассаду помидоров из теплицы в открытый грунт? Этот вопрос ежегодно вызывает жаркие споры среди садоводов-любителей. Опытные огородники полагаются на проверенные временем подсказки природы, позволяющие точно определить идеальный момент для высадки томатов.

В центре дискуссии оказался простой, но гениальный совет от Виктории Карелиной — известного агронома и автора популярного Телеграм-канала «Семена Алтая». По ее словам, следует внимательно понаблюдать за распусканием листвы на березах. Когда молодые березовые листочки достигнут размера десятикопеечной монеты — это верный сигнал, что почва достаточно прогрелась, и рассаде томатов пора обрести новый дом в огороде.

Народная мудрость объясняет эту закономерность просто: береза расправляет свои нежные листья только после того, как грунт полностью готов к активной вегетации растений. Многолетний опыт садоводов подтверждает надежность этого природного индикатора для определения оптимальных сроков высадки помидоров.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
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