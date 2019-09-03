В Башкирии 10 площадок Яндекс.Лицея будут принимать школьников на бесплатные курсы по программированию
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В Башкирии объявлен набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года, сообщает Госкомитет Башкирии по информатизации.
«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», – рассказала руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова.В Стерлитамаке и Уфе Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. В этом году к проекту присоединились также Ишимбай и Нефтекамск. Всего в Башкирии будет работать 10 площадок, 6 из них — новые.
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