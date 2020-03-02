В Минобразования Башкирии рассказали о нововведениях для школьников
В Башкирии подвели итоги второго форума школьного образования «Взлетай». Как рассказал в ходе правительственного совещания министр образования РБ Айбулат Хажин, темой мероприятия стало сохранение и укрепление здоровья школьников.
Большинство проектов, предложенных на форуме, будут реализованы уже к началу учебного года. Так, с 1 сентября 2020 года будет осуществлен переход на бесплатное горячее питание для всех школьников младших классов. Также будет увеличено количество школ, участвующих в проекте «Взлетай!». Кроме того, 46 школ будут включены в проект «Спортивная борьба – в школы республики».
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Вплоть до 9 мая во всех регионах и городах будут организованы персональные парады в честь ветеранов. К апрелю 2020 года в школах будет организован учет детей, не умеющих плавать: впоследствии их обучат плаванию. Для детей, у которых не предусмотрен организованный летний досуг, будет запущен проект «Terra-детство», чтобы обеспечить детям отдых. Также в тестовом режиме будет опробован отказ от смартфонов в школах.
Ранее сообщалось, что Радий Хабиров предложил ограничить пользование мобильными телефонами в школах Башкирии. Также на первом форуме «Взлетай» Хабиров внес ряд предложений, направленных на развитие школ республики.
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