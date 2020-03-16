В Башкирии БГПУ готов перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

В сети появилась информация о закрытии Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы на карантин. Об этом сообщают республиканские СМИ. Однако на сайте вуза эту информацию опровергают.







На данный момент отменены культурные и спортивные мероприятия, которые способствовали массовому скоплению людей. Также усилены меры обеспечения безопасных условий обучения и проведены санитарно-противоэпидемические процедуры в учебных корпусах и общежитиях вуза.

— Слухи о введении карантина в университете не соответствуют действительности, — сказано на сайте вуза.

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