Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии БГПУ готов перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

В Башкирии БГПУ готов перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

Добавлено: 16.03.20
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии БГПУ готов перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

В сети появилась информация о закрытии Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы на карантин. Об этом сообщают республиканские СМИ. Однако на сайте вуза эту информацию опровергают.



На данный момент отменены культурные и спортивные мероприятия, которые способствовали массовому скоплению людей. Также усилены меры обеспечения безопасных условий обучения и проведены санитарно-противоэпидемические процедуры в учебных корпусах и общежитиях вуза.

"Тотальный диктант" отменили в Уфе из-за коронавируса

Читайте также:

"Тотальный диктант" отменили в Уфе из-за коронавируса
В случае подтверждения наличия коронавирусной инфекции в республике университет готов перевести студентов на дистанционную форму обучения. Учебные программы будут полностью реализованы с помощью электронно-образовательных технологий.
— Слухи о введении карантина в университете не соответствуют действительности, — сказано на сайте вуза.
В Башкирии будут наказывать тех, кто пишет фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики рассказал глава РБ Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физической культуры
Общество
В Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физической культуры
Пенсионерам воспитывающим детей-студентов положена матподдержка на время обучения ребенка в вузе или колледже
Общество
Пенсионерам воспитывающим детей-студентов положена матподдержка на время обучения ребенка в вузе или колледже
Студенты из Башкирии работают вожатыми в Международном детском центре «Артек»
Общество
Студенты из Башкирии работают вожатыми в Международном детском центре «Артек»
Хабиров пригрозил тем, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе в регионе
Политика
Хабиров пригрозил тем, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе в регионе
В БГПУ опровергли слухи о закрытии факультета башкирской филологии
Образование
В БГПУ опровергли слухи о закрытии факультета башкирской филологии
Рособрнадзор дал рекомендации абитуриентам по выбору вуза
Общество
Рособрнадзор дал рекомендации абитуриентам по выбору вуза
ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса
Спорт
ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса
В Башкирии планируют создать федеральный университет
Образование
В Башкирии планируют создать федеральный университет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: