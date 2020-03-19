Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии родителям ограничат доступ на территории детсадов

В Башкирии родителям ограничат доступ на территории детсадов

Добавлено: 19.03.20
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
В Башкирии родителям ограничат доступ на территории детсадов

В Башкирии ограничат доступ родителей на территории детских садов. Об этом на брифинге Министерства здравоохранения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе сказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.



Он сообщил, что в школах республики c 23 марта по 5 апреля будут каникулы, после которых до особого распоряжения будет введен режим дистанционного обучения.

В России от коронавируса умер первый больной

Читайте также:

В России от коронавируса умер первый больной
В начальной школе — с первого по четвертый класс — после каникул будут по желанию родителей сформированы группы обучающихся по восемь человек с организацией питания в школах.

А детские сады ввиду невозможности у некоторых работающих родителей оставлять детей дома, будут функционировать. Но будет ограничен доступ родителей на территорию детских садов. Детей будет принимать воспитатель, при входе будет фиксироваться температура тела ребенка с применением бесконтактных термометров.


Все 96 колледжей республики с 23 марта переходят на дистанционную форму обучения.

Вузы начали переходить на дистанционную форму обучения с 16 марта. В общежитиях останутся только дети-сироты и студенты из зарубежных стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Для них будет организовано дистанционное обучение в общежитиях.


Напомним также, что пожилому населению и инвалидам будут доставляться продукты, лекарства, предметы первой необходимости на дом. Такая мера призвана защитить наиболее уязвимых граждан от выхода на улицу, где можно подхватить новый коронавирус.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул
Образование
Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул
В Башкирии создали комиссию для контроля качества школьного питания
Потребитель
В Башкирии создали комиссию для контроля качества школьного питания
С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования
Политика
С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования
В Башкирии родители смогут увидеть полную информацию о зачислении ребенка в детсад
Образование
В Башкирии родители смогут увидеть полную информацию о зачислении ребенка в детсад
В Башкирии на образование будет привлечено 1,2 млрд рублей
Образование
В Башкирии на образование будет привлечено 1,2 млрд рублей
В Башкирии на строительство новых детских садов потратят более 4 млрд рублей
Экономика
В Башкирии на строительство новых детских садов потратят более 4 млрд рублей
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
Общество
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
В Башкирии появится новая медаль для родителей
Общество
В Башкирии появится новая медаль для родителей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: