В Башкирии родителям ограничат доступ на территории детсадов

В Башкирии ограничат доступ родителей на территории детских садов. Об этом на брифинге Министерства здравоохранения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе сказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.







Он сообщил, что в школах республики c 23 марта по 5 апреля будут каникулы, после которых до особого распоряжения будет введен режим дистанционного обучения.









В начальной школе — с первого по четвертый класс — после каникул будут по желанию родителей сформированы группы обучающихся по восемь человек с организацией питания в школах.А детские сады ввиду невозможности у некоторых работающих родителей оставлять детей дома, будут функционировать. Но будет ограничен доступ родителей на территорию детских садов. Детей будет принимать воспитатель, при входе будет фиксироваться температура тела ребенка с применением бесконтактных термометров.

Все 96 колледжей республики с 23 марта переходят на дистанционную форму обучения.



Вузы начали переходить на дистанционную форму обучения с 16 марта. В общежитиях останутся только дети-сироты и студенты из зарубежных стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Для них будет организовано дистанционное обучение в общежитиях.





Напомним также, что пожилому населению и инвалидам будут доставляться продукты, лекарства, предметы первой необходимости на дом. Такая мера призвана защитить наиболее уязвимых граждан от выхода на улицу, где можно подхватить новый коронавирус.





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