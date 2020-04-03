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Учебный год в России может сдвинуться на лето

Рубрика: Общество / Образование
Учебный год в России может сдвинуться на лето

Однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.



«У нас есть задача максимально, в установленные сроки, завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением [коронавирусной] инфекции», — цитирует Глушко RNS. Он также отметил, что министерство стремится предпринять все меры, чтобы школьникам не пришлось учиться в летний период — не продолжать учебу в начале лета и не начинать новый учебный год раньше.

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На данном этапе главная задача министерства просвещения — создать технические условия для получения образовательного контента в дистанционном режиме. Это необходимо для того, чтобы завершить программу обучения до начала каникул. Как уточнил Глушко, ученики школ и колледжей должны возобновить дистанционное обучение со следующей недели.

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Источник: ura.news
Фото: y-story.ru
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