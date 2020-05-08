В России могут перенести сроки сдачи ЕГЭ

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что проводить ЕГЭ в период пандемии опасно. Скорее всего ситуация с коронавирусом к июню не изменится, поэтому проводить экзамены нужно в более поздние сроки. Ориентироваться необходимо на август-сентябрь.
М. Мурашко сказал, что сначала следует посмотреть, как ослабление режима самоизоляции повлияет на ситуацию. Только потом необходимо предпринимать дальнейшие действия. Он не назвал конкретные даты, а сообщил, что май и июнь не стоит рассматривать для проведения единых государственных экзаменов.
Ранее сообщалось, что в связи угрозой распространения коронавируса и установленного режима самоизоляции, все школьники перешли на дистанционное обучение. Многих выпускников ждут итоговые экзамены, последний звонок и поступление в колледжи и вузы. В условиях пандемии Минпросвещения и науки изменила некоторые установки в правилах проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram