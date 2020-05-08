В России могут перенести сроки сдачи ЕГЭ

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что проводить ЕГЭ в период пандемии опасно. Скорее всего ситуация с коронавирусом к июню не изменится, поэтому проводить экзамены нужно в более поздние сроки. Ориентироваться необходимо на август-сентябрь.







М. Мурашко сказал, что сначала следует посмотреть, как ослабление режима самоизоляции повлияет на ситуацию. Только потом необходимо предпринимать дальнейшие действия. Он не назвал конкретные даты, а сообщил, что май и июнь не стоит рассматривать для проведения единых государственных экзаменов.



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