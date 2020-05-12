В Минобразования Башкирии рассказали, как будут работать школы и детсады

Министерство образования Башкирии опубликовало сообщение, в котором говорится, что с 12 мая все образовательные учреждения будут работать в прежнем, дистанционном формате.
Учебный год, уточнили в ведомстве, заканчивается для учащихся 1-4 классов 22 мая, а для 5-11 классов – 29 мая. В колледжах и вузах год закончится в соответствии с учебным планом, как правило, установленным до 1 июля. Сессия пройдет в дистанционном формате.
С 12 мая в Башкирии начнут работать дежурные группы для детей, чьи родители выходят на работу. Количество дежурных групп определят в муниципалитете. Для зачисления нужна справка о состоянии здоровья ребенка.
Учреждения дополнительного образования с 12 мая продолжают свою работу в дистанционном режиме. Данный режим работы будет продолжен до получения новых указаний.