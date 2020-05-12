В Минобразования Башкирии рассказали, как будут работать школы и детсады

Министерство образования Башкирии опубликовало сообщение, в котором говорится, что с 12 мая все образовательные учреждения будут работать в прежнем, дистанционном формате.







Учебный год, уточнили в ведомстве, заканчивается для учащихся 1-4 классов 22 мая, а для 5-11 классов – 29 мая. В колледжах и вузах год закончится в соответствии с учебным планом, как правило, установленным до 1 июля. Сессия пройдет в дистанционном формате.

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