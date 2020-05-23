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В Башкирии появится сеть круглогодичных детских лагерей «Башкирский Артек»

В Башкирии появится сеть круглогодичных детских лагерей «Башкирский Артек»

| 23 май 2020 | 17:16

В Башкирии будет создана сеть лагерей под условным названием «Башкирский Артек». Об этом сообщил Глава региона Радий Хабирой в ходе рабочей поездки в Сибай 23 мая.



— Нам нужно четыре-пять таких объектов, – сказал руководитель региона после осмотра детского оздоровительного лагеря «Шифа» в Сибае. — Прежде всего они должны отличаться высоким уровнем материально-технической базы. Это удобные, комфортабельные общежития, учебные корпуса, бассейн, спортивные, культурные зоны.

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Причем лагеря будут круглогодичными. У ребят будет возможность продолжать обучение в лагере.
— Но самое главное — это сильный педагогический коллектив, современные образовательные программы, преподавание на иностранных языках, — отметил Радий Хабиров.
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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: glavarb.ru

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