Власти Башкирии сообщили, когда заработают детские лагеря

| 01 июн 2020 | 12:51

Сегодня, 1 июня, на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили, когда в республике заработают детские лагеря. Уже 8 июня начнутся работы по подготовке в детских санаториях, профилакториях и санитарно-оздоровительных лагерях. Это 28 учреждений, где детей, помимо всего, будут еще и лечить. Свои двери они должны открыть уже 15 июня.







А вот детские оздоровительные, пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха детей начнут работать только с 1 июля. Посетить их должны порядка 200 тысяч детей. При этом глава Башкирии Радий Хабиров посоветовал отнестись к этому вопросу с полной серьезностью.



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Фото: vlagere.ru

— Только после того как Роспотребнадзор разрешит, сможете открывать. Мы предполагали, что откроем 14 июля. Но ситуация говорит, что мы можем замахнуться на 1 июля. Если эпидемиологическая ситуация будет нестабильной, то мы не откроем 1 июля, — отметил Хабиров.А между тем сегодня в Башкирии стартовала детская оздоровительная кампания в онлайн-режиме. По словам министра образования республики, они подготовили интересные тематические смены. Вкраплениями будут вставлять посещение музейных экспозиций, их работу разрешили сегодня.