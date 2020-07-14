Детский сад города Учалы стал победителем Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 2020»
Учалинский район | 14 июл 2020 | 16:45
Детский сад No3 «Светлячок» г.Учалы одержал победу во Всероссийском смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» и вошел в ТОП-500 лучших учреждений дошкольного образования России. Всего в мероприятии участвовало свыше 72 тысяч детских садов страны. Об этом сообщает администрация Учалинского района.
Конкурс проводился удаленно с 1 октября 2019 года по 19 февраля нынешнего года. Жюри оценивало основные результаты и показатели работы дошкольной организации, внедрение уникальных методик, инновационных подходов, знакомились с мероприятиями, которые были направлены на развитие сотрудничества с родителями.
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Источник: Администрация Учалинского района
Фото: Администрация Учалинского района
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