Детский сад города Учалы стал победителем Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 2020»

Учалинский район | 14 июл 2020 | 16:45

Детский сад No3 «Светлячок» г.Учалы одержал победу во Всероссийском смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» и вошел в ТОП-500 лучших учреждений дошкольного образования России. Всего в мероприятии участвовало свыше 72 тысяч детских садов страны. Об этом сообщает администрация Учалинского района.





Конкурс проводился удаленно с 1 октября 2019 года по 19 февраля нынешнего года. Жюри оценивало основные результаты и показатели работы дошкольной организации, внедрение уникальных методик, инновационных подходов, знакомились с мероприятиями, которые были направлены на развитие сотрудничества с родителями.

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Источник: Администрация Учалинского района

Фото: Администрация Учалинского района

Файруза Даринбаева, заведующая детским садом No3 рассказала, что коллектив детского сада проводит огромную работу с родителями воспитанников, семьи активно участвуют в спортивной и общественной деятельности. В детском саде работает Школа молодой семьи, где педагоги проводят занятия с будущими родителями, которые направлены на всестороннее развитие детей и укрепление семейных ценностей. Победа в таком значимом конкурсе и высокая оценка деятельности всего коллектива - это заслуга как коллектива, так и родителей и детей.