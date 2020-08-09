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В Минобразования Башкирии рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября 2020 года

В Минобразования Башкирии рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября 2020 года

| 09 авг 2020 | 10:44

Жительница Башкирии поинтересовалась в соцсетях, как всё-таки дети будут учиться в этом году. На этот вопрос ей ответили представители Министерства образования и науки РБ.



В связи с пандемией коронавируса многие жители опасаются того, что традиционная форма обучения  в школах станет причиной ещё большего распространения эпидемии. Одна из жительниц поинтересовалась, не опасно ли детям ходить в школу?

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На её вопрос ответила начальник отдела госполитики в сфере общего образования Жанна Миникеева. Школы, как известно, перешли на дистанционный режим из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Тогда эпидемия только-только развивалась, это было вынужденной мерой. Сейчас власти республики прорабатывают вопрос обучения детей с максимальным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Эти меры не позволят коронавирусу распространяться.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии не все дети имеют возможность ходить в детсад.

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Источник: bash.news

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