В Минобразования Башкирии рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября 2020 года

| 09 авг 2020 | 10:44

Жительница Башкирии поинтересовалась в соцсетях, как всё-таки дети будут учиться в этом году. На этот вопрос ей ответили представители Министерства образования и науки РБ.







В связи с пандемией коронавируса многие жители опасаются того, что традиционная форма обучения в школах станет причиной ещё большего распространения эпидемии. Одна из жительниц поинтересовалась, не опасно ли детям ходить в школу?

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