Стало известно расписание уроков для школьников Башкирии на 2020-2021 учебный год

| 19 авг 2020 | 15:36

Из-за пандемии коронавируса у школьников Башкирии в новом учебном году изменится расписание. Перемены в школах должны быть «плавающими», чтобы ограничить контакт учащихся из разных классов. То же самое коснётся и приёма пищи в столовых. Кроме этого, сократится время занятий.



В новом учебном году уроки должны начинаться не ранее 8:00, а заканчиваться не позднее 19:40. Дети будут уведомлены о начале или конце урока за счёт звуковых сигналов на электронных носителях у учителей







Продолжительность школьного урока и занятий внеурочной деятельности составит 35 минут. Для перемен отводится не более 10 минут. Перемена для питания будет не более 20 минут, а если посадка школьников организована в две очереди, то не более 30 минут.



Учащиеся 1-4 классов будут учиться в две смены, каждая из которых разделена на две группы. Для первой смены уроки начинаются в 8:00 и 8:20, а пятый урок закончится в 11:45 и 12:05. Вторая смена начинается в 12:00 и 12:20, последний урок заканчивается в 15:45 и 16:06.

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