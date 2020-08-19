Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стало известно расписание уроков для школьников Башкирии на 2020-2021 учебный год

Стало известно расписание уроков для школьников Башкирии на 2020-2021 учебный год

Стало известно расписание уроков для школьников Башкирии на 2020-2021 учебный год

| 19 авг 2020 | 15:36

Из-за пандемии коронавируса у школьников Башкирии в новом учебном году изменится расписание. Перемены в школах должны быть «плавающими», чтобы ограничить контакт учащихся из разных классов. То же самое коснётся и приёма пищи в столовых. Кроме этого, сократится время занятий.

В новом учебном году уроки должны начинаться не ранее 8:00, а заканчиваться не позднее 19:40. Дети будут уведомлены о начале или конце урока за счёт звуковых сигналов на электронных носителях у учителей



Продолжительность школьного урока и занятий внеурочной деятельности составит 35 минут. Для перемен отводится не более 10 минут. Перемена для питания будет не более 20 минут, а если посадка школьников организована в две очереди, то не более 30 минут.

Учащиеся 1-4 классов будут учиться в две смены, каждая из которых разделена на две группы. Для первой смены уроки начинаются в 8:00 и 8:20, а пятый урок закончится в 11:45 и 12:05. Вторая смена начинается в 12:00 и 12:20, последний урок заканчивается в 15:45 и 16:06.

Роспотребнадзор рекомендует школам быть готовыми к дистанционному обучению | видео

Читайте также:

Роспотребнадзор рекомендует школам быть готовыми к дистанционному обучению | видео
Что касается школьников 5-11 классов, то их поделят на три потока. Первый будет учиться с 8:00 до 12:40 (6 уроков), второй – с 12:30 до 16:25, а третий с 15:50 до 19:35 (5 уроков).
В Министерстве образования и науки РБ подчеркнули, что при составлении расписания руководители школ должны учитывать то, что школьники 1-4, 5, 9, 11 классов должны учиться во второй половине дня.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: