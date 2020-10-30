В Башкирии продление осенних школьных каникул коснется не всех школ

| 30 окт 2020 | 21:22

Решение о продлении осенних школьных каникул никак не коснётся тех школ, в которых учатся по триместрам. Напомним, сегодня 30 октября оперативный штаб Правительства РБ в целях улучшения эпидемиологической обстановки увеличил отдых школьников Башкирии до 9 ноября. Но это касается только учреждений, обучающихся по четвертям.







Каникулы в школах с триместровой системой обучения были раньше и уже завершились. Учащиеся продолжают ходить в школы. Как сообщили «Башинформу» в Министерстве образования республики, в настоящее время с такой системой обучения учатся более 32 тысяч школьников в 74 школах региона.



Триместры в школе — это разделение учебного года не на привычные четверти, а на шесть учебных периодов с каникулами между ними, равными одной неделе, и стандартными летними каникулами в три месяца. Триместровая система предполагает, что на каникулы дети уходят через каждые пять недель обучения. Очередные каникулы в школах, которые учатся по триместрам, — с 16 по 22 ноября.



Всего в Башкортостане, по данным ведомства, насчитывается 1310 общеобразовательных организаций, в которых учатся более 490 тысяч школьников.





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