В школах Уфы начнут опрашивать родителей о вакцинации детей от коронавируса

10:26, 27 янв 2022

Мэрия Уфы официально объявила о начале мониторинга среди родителей школьников о желании прививать их от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.







В муниципалитете пояснили, что мониторинг необходим для того, чтобы понять сколько доз вакцины «Спутник М» потребуется для уфимских школьников.



В Башкирию на днях поступили 2800 доз «Спутника М», предназначенного для детей и подростков от 12 до 17 лет.



Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, что из себя представляет вакцина от коронавируса для подростков.

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