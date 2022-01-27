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В школах Уфы начнут опрашивать родителей о вакцинации детей от коронавируса

В школах Уфы начнут опрашивать родителей о вакцинации детей от коронавируса

10:26, 27 янв 2022

Мэрия Уфы официально объявила о начале мониторинга среди родителей школьников о желании прививать их от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города. 



В муниципалитете пояснили, что мониторинг необходим для того, чтобы понять сколько доз вакцины «Спутник М» потребуется для уфимских школьников. 

В Башкирию на днях поступили 2800 доз «Спутника М», предназначенного  для детей и подростков от 12 до 17 лет. 

Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, что из себя представляет вакцина от коронавируса для подростков.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии вакцинация
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