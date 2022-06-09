В Башкирии выпускница иглинской школы сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов

15:20, 09 июн 2022

Аделина Нусратуллина на протяжении всех лет обучения в школе № 3 награждалась похвальными листами за отличные успехи в учебе. В прошлом году она окончила художественную школу с красным дипломом. Она мечтает поступить в Башкирский государственный медицинский университет и стать врачом.







Химию Аделине преподает Ираида Михайловна Кулакова, отличник образования Республики Башкортостан с более чем 35-летним педагогическим стажем. Ее выпускники ежегодно набирают высокие баллы на ОГЭ и ЕГЭ. Большинство из них учатся в медицинских вузах и колледжах. Педагог гордится, что многие медработники центральной районной больницы являются ее учениками.

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Фото: iglvesti