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Плату за детские сады в Башкирии планируют увеличить

Плату за детские сады в Башкирии планируют увеличить

21:07, 29 окт 2022

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте республиканского Минобразования.

Документ должен подписать премьер-министр Андрей Назаров, ответственность за исполнение постановления возложена на вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова.



Родительскую плату планируют повысить с нового года. Самая высокая плата будет в Уфе — 166 рублей в день. На втором месте по дороговизне — Уфимский район (163 рубля). Далее следует Стерлитамак — там родители будут платить 159 рублей в день.

Минимальный тариф установлен для детских садов Шаранского района — 119 рублей.

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Источник: mkset.ru
Теги: оплата детсад минобразования Башкирии
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