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В Башкирии в школьную программу включат уроки НВП

В Башкирии в школьную программу включат уроки НВП

14:04, 11 ноя 2022

Башкирия подала заявку на включение в программу по урокам начальной военной подготовки (НВП) в школах, сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на встрече с педагогами и родителями.



Он подчеркнул, что в нынешних реалиях существует потребность в таком школьном курсе, и эта инициатива поддерживается обществом. Он будет введен со следующего учебного года. По словам Хажина, этот вопрос уже точно решен. Отдельного предмета НВП не будет, военную подготовку введут в программу ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности). Половина часов будет посвящена медицине.

Включение в федеральную программу позволит получить дополнительное финансирование. Деньги необходимы на организацию тиров, покупку оружия, обновление материальной базы школ.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: нвп образование
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