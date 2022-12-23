Школьники будут изучать блок об СВО на Украине на уроках истории

15:16, 23 дек 2022

Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема СВО на уроках истории. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.







«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в тексте приказа. В новую программу войдет обязательная венная подготовка на уроках ОБЖ, а также тема спецоперации на Украине на уроках истории. На новую программу школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.



В сентябре в школах ввели новый учебный предмет — «Разговоры о важном». Данный курс рассчитан на поднятия патриотизма среди школьников. Для старшеклассников проводятся уроки «Мы — Россия. Возможности — будущее».

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