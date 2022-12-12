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В Минторге Башкирии рассказали о причинах некачественного питания в школьных столовых республики

В Минторге Башкирии рассказали о причинах некачественного питания в школьных столовых республики

15:04, 12 дек 2022

Глава Министерства торговли и услуг РБ Алексей Гусев рассказал на оперативном совещании в ЦУРе, с чем связано снижение качества питания в школьных столовых.



Причинами являются нарушение или несоблюдение технологии приготовления пищи, неправильное хранение продуктов, использование продукции плохого качества. Чаще всего эти нарушения выявляли в школах, где питание организовано самостоятельно и нет единого стандарта.

Министр отметил, что в этом году нарушений было меньше. Недоброкачественная продукция была лишь в 17% случаев, тогда как в прошлом году — в 83%; нарушения технологии приготовления блюд — в 36% (год назад — в 64%); продукты, не предназначенные для детского питания, — в 42% (против 58% в 2021 году). Кроме того, родители стали реже жаловаться на питание.


Радий Хабиров подчеркнул, что в вопросах школьного питания всегда должен быть контроль, тогда в республике дети будут оставлять лишь чистые тарелки.

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Источник: www.proural.info
Теги: школьное питание
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