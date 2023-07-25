Глава Башкирии пригласил уфимского школьника на работу в правительство

11:45, 25 июл 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров пригласил уфимского школьника после окончания вуза присоединиться к своей правительственной команде. 11-классник стал золотым медалистом 55-ой Международной химической олимпиады, прошедшей в Швейцарии.







"Мы действительно нуждаемся в таких одаренных молодых людях в нашей команде. Наши башкирская и российская школы, без сомнения, одни из самых сильных в мире. Молодежь нашей страны - самая талантливая и лучшая. Я никогда в этом не сомневался", - подчеркнул в соцсетях Радий Хабиров.



Международная химическая олимпиада собрала участников из 90 стран. Российская сборная выиграла 4 медали – 3 «золота» и 1 «серебро».





Научным руководителем Вадима Харисова стал главный тренер башкирской сборной по химии Айнур Гумеров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Хабирова