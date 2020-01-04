Жителям России разрешили охотиться с помощью лука и стрел

Жителям России разрешат охотиться с луком и стрелами. Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 30 января. Документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.



По закону к гражданскому оружию теперь относятся охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет).Лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, а охотиться с ними смогут обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, пишет издание.