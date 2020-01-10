УФАС обнаружил нарушения в ритуальной деятельности Минздрава Башкирии

В башкирском УФАС выдали предупреждение республиканскому Минздраву. По информации «Правды ПФО», поводом стало оказание ритуальных услуг в ведомстве.





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Сообщается, что в антимонопольной службе выдали предписание устранить нарушение в течение месяца. По мнению ведомства, предоставление ритуальных услуг судмедэкспертами ставит их в выгодное положение перед другими участниками рынка, так как граждан могут понуждать получать эти услуги именно в учреждении.Минздраву предложили устранить нарушения до 20 января. Если предписания ФАС будут выполнены, наибольшие изменения ждут похоронный рынок Кумертау, отмечает издание.