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На бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц возбудили уголовное дело

На бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц возбудили уголовное дело

| 25 июн 2020 | 12:01

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело в отношении бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц. Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).



Так, по информации телеграм-канала «ПолитКурай», в течение многих лет они через одного риелтора покупали для сирот жилье без отопления и с обваливающимися крышами и стенами. Правоохранители расследуют как минимум 10 таких эпизодов. По этой статье фигурантам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.

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Отмечается также, что на ситуацию обратили внимание после прихода нового главы Белорецкого района Андрея Иванюты. По этой причине был уволен замглавы Вячеслав Кулагин, курировавший строительный блок и обеспечивавший сирот непригодным для проживания жильем.

Напоним, ранее сообщалось, что 12 марта Андрей Иванюта официально вступил в должность руководителя Белорецкого района

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ПолитКурай

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