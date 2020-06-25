На бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц возбудили уголовное дело

| 25 июн 2020 | 12:01

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело в отношении бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц. Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).







Так, по информации телеграм-канала «ПолитКурай», в течение многих лет они через одного риелтора покупали для сирот жилье без отопления и с обваливающимися крышами и стенами. Правоохранители расследуют как минимум 10 таких эпизодов. По этой статье фигурантам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.



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Фото: ПолитКурай