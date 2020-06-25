На бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц возбудили уголовное дело
| 25 июн 2020 | 12:01
Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело в отношении бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова и других должностных лиц. Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).
Так, по информации телеграм-канала «ПолитКурай», в течение многих лет они через одного риелтора покупали для сирот жилье без отопления и с обваливающимися крышами и стенами. Правоохранители расследуют как минимум 10 таких эпизодов. По этой статье фигурантам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.
Отмечается также, что на ситуацию обратили внимание после прихода нового главы Белорецкого района Андрея Иванюты. По этой причине был уволен замглавы Вячеслав Кулагин, курировавший строительный блок и обеспечивавший сирот непригодным для проживания жильем.