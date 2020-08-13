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В Белорецке суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей за убийство жены

В Белорецке суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей за убийство жены

Белорецкий район | 13 авг 2020 | 11:20

В Белорецке суд назначил местному жителю за смерть жены по неосторожности штраф в размере 10 тысяч рублей. Согласно данным городского суда, в сентябре 2019 года супруги ссорились, в какой-то момент мужчина ударил кулаком в лицо женщины. Супруга от неожиданности упала на пол и ударилась головой. Ее травмы оказались сильными – она скончалась на месте.



Судмедэкспертиза показала, что смерть горожанки наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, которая осложнилась отеком мозга. В отношении ее супруга было возбуждено уголовное дело, дальше статью переквалифицировали в «причинение смерти по неосторожности» (ст.109 УК РФ).

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Отмечается, что на судебном заседании подсудимый обратился к суду с ходатайством о прекращении производства и назначении штрафа. Суд встал на сторону подозреваемого и назначил ему денежное наказание в размере 10 тысяч рублей. Уголовное дело закрыто.
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Источник: gorobzor.ru

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